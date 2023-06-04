Проезд не для всех: один из мостов в Приморье на время перекроют

Ограничения ввели в связи с ремонтными работами. Фото: АО «Примавтодор»

Мост между Партизанском и Находкой через реку Партизанская перекроют четвертого июня на четыре часа. Проезд доступен только для полиции, МЧС, пожарных и скорой помощи, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Примавтодор.

Ограничения ввели в связи с работами по восстановлению дорожного покрытия на подходах к временному мосту. Объехать этот участок можно через Смоляниново.

Напомним, это один из 26 объектов, который уничтожил тайфун Хиннамнор в 2022 году. Первый удар был по Ольгинскому району, пострадала Тимофеевка, там погиб ребенок, разрушились мосты, сошел сель. В большей части района была нарушена связь с центром. Но сразу приступили к восстановлению дорог, сделали объезды, обеспечили людей в период ЧС баллонами, продуктами. На помощь вылетал вертолет МЧС.

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