Из-за внезапно обрушившегося ливня во Владивостоке чуть не сорвалось самое вкусное мероприятие

Хинкали-баттл. Фото: принтскрин видео.

Один из известнейших ресторанов грузинской кухни во Владивостоке отмечает десять миллионов съеденных хинкали. Речь идет о любимом многими заведении «Супра». В честь этого радостного события команда устроила настоящее веселидзе на набережной Спортивной гавани. Празднование едва не испортил ливень, который прошел над городом, но выглянуло солнце и мероприятие продолжилось. По традиции прошел чемпионат по поеданию хинкали на скорость. Самому большому любителю этого блюда достался денежный приз, который можно потратить на ужин в ресторане, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Конкурс по скоростному поеданию грузинского лакомства проводится в рамках грандиозного фестиваля «Мир, дружба, хинкали». В финале осталось два участника, но, как известно, победителем может быть лишь один. Счастливчик получил сертификат на десять тысяч рублей и бутылку грузинского вина.

Победитель. Фото: Supra.ge

Побороться за вкусные призы всем желающим можно было, прочитав самый душевный тост под вино из рога изобилия и ответив на вопросы викторины. Также зрителей ждали яркие танцы, веселые песни и впечатляющие номера.

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