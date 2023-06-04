Во Владивостоке традиционно стартовал полумарафон «ЗаБег»

Ровно в 15:00 стартовали первые участники – 435 детей. Фото: ЗаБег.РФ

На территории кампуса ДВФУ 4 июня во Владивостоке стартовал VII полумарафон «ЗаБег». В ряду первых побежали 435 юных приморцев, им предстоит пробежать дистанцию в один километр. А вот профи должны преодолеть 21,1 километр, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В этом году в столице Дальнего Востока испытать себя пришли три тысячи спортсменов. Они вместе с бегунами всей страны стартовали в одно время с поправкой на часовые пояса. Синхронный старт – одна из уникальных особенностей всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране.

Напомним, из-за мероприятия ограничено движение транспорта по Русскому мосту, а также по Университетскому проспекту и участку на Бархатной. Запрет продлится с 15:00 до 19:00.

Каждый желающий может почувствовать себя профессиональным спортсменом, ведь он получит медаль финишера, номер участника с чипом хронометража, футболку, сертификат и подарки. Конечно же гостей ждет яркая и запоминающаяся программа, подготовили спортивные и детские активности для юных жителей города и увлекательные мастер-классы.

Кстати, в 2019 году Владивосток заслужил звание беговой столицы, в 2022-ом ей стал Нижний Новгород. Интересно, кто получит данный титул в 2023?

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