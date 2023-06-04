Прямые рейсы из Петербурга запустили во Владивосток и Хабаровск

Перелеты осуществляются на лайнерах Boeing 777. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Аэрофлот» запустил с четвертого июня прямые рейсы из Петербурга во Владивосток и Хабаровск. Полеты на маршрутах будут выполняться в период летних отпусков, с июня по сентябрь, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В столицу Приморья запланировано до четырех рейсов в неделю, в Хабаровск – до трех. Перелеты осуществляются на лайнерах Boeing 777. С расписанием вылетов можно ознакомиться на сайте перевозчика.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о приморских маршрутах и стоимости авиабилетов. Осуществлять перелеты будет компания «Аврора». Сотрудники авиакомпании рассказали, что новое расписание будет действовать с 26 марта по 28 октября 2023 года. Точное время рейса необходимо уточнять заранее на сайте авиакомпании или в агентствах. Кроме того, подробную информацию приморцы могут узнать по телефону контакт-центра: 8-800-250-49-88.

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