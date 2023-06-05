Потребителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ряд отключений холодной воды прокатится по Владивостоку в понедельник, 5 июня. Об этом сообщает портал «Примводоканал». По данным ведомства, отключения стартовали с 9 часов утра. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, до 19 часов вечера воды по причине планового ремонта не будет в домах по следующим адресам:

Владикавказская, 10; Воропаева, 10а, 11а; Горийская, 1, 6, 6а, 6б; Куйбышева, 1, 1/1; Приходько, 2, 4, 6, 8, 15, 17, 19, 21, 31; Ракетная, 1-19; Саперная, 30, 34; Стрелковая, 5, 5в, 14-47; Трудовых Резервов, 3, 9, 9а; Шепеткова, 8 стр 2, 8 стр 6.

Из-за производства планового ремонта до 17 часов вечера также отключат воду в домах по улицам:

Калиновая, 2; Лунная, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 15; Находкинская, 2д, 3, 4а, 4б, 5г, 5д, 5в, 6, 6а, 7в, 7е, 7к, 11а, 11б, 11, 13, 13д, 14а, 15.

Потребителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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