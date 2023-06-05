За улов гребешка на 170 тысяч рублей два приморца предстанут перед судом

Браконьеры выловили 500 особей гребешка. Фото: Евгения ГУСЕВА

Два жителя Приморья предстанут перед судом за незаконную добычу гребешка. Браконьерам удалось выловить в мае прошлого года около 500 особей в районе мыса Клерка акватории залива Петра Великого Японского моря, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморья.

Мужчины ныряли за морепродуктами в водолазном снаряжении, их рыбалка причинила ущерб природе на 170 тысяч рублей. Они обвиняются по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с причинением крупного ущерба». Браконьерам грозит крупный штраф либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как браконьеры Японского моря пытались отбиться от пограничников в морской погоне.

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