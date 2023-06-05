Юные жители Владивостока получили подарки ко Дню защиты детей

Новая детская площадка на Эгершельде от ВМТП. Фото: FESCO

Владивостокский морской торговый порт и Транспортная группа FESCO поздравили жителей Эгершельда с Днем защиты детей. К 1 июня ребятам подарили современную детскую площадку и организовали праздник в театре «Перекресток», а для школьников старших классов во Владивостоке открыли компьютерный класс и программу дополнительного IT-образования в «Кванториуме». Но это далеко не все, чем портовики помогают детям – для добрых дел одного дня в году и одного района мало.

Одна из социальных миссий ВМТП – делать мир вокруг нас комфортнее. Фото: FESCO

В праздничный день 1 июня на Эгершельде открылась новая детская площадка – уже третья, обустроенная Владивостокским морским торговым портом. Она удобно расположилась во дворе жилого комплекса и оборудована горками, качелями, турниками и всем необходимым для активного отдыха. Все объекты новые и отвечают требованиям безопасности, а земля покрыта специальным прорезиненным покрытием. Всех детей и их родителей на открытии встретили поздравления и разнообразные активности: аниматоры, море воздушных шаров и, конечно, угощения. Еще один приятный сюрприз проект «FESCO Детям» приготовил в театре «Перекресток». Здесь стартовала серия спектаклей по мотивам книг «Необыкновенное путешествие робота ЭДА» и «Море любит смелых», которые были изданы в рамках проекта по поддержке детского и семейного чтения.

– Одна из социальных миссий ВМТП – делать мир вокруг нас комфортнее и давать умным и талантливым детям больше возможностей развиваться. Поэтому мы не ограничиваемся только праздниками: постоянно поддерживаем наши подшефные школы, Дом детства и юношества имени Крыгина и театр «Перекресток», вкладываемся в развитие территории, высаживаем деревья и организуем культурные и спортивные мероприятия, – рассказала Елена Хорошун, бизнес-партнер по управлению персоналом ВМТП.

Елена Хорошун, бизнес-партнер по управлению персоналом ВМТП. Фото: FESCO

А в преддверии праздника во Владивостокском городском Дворце детского творчества открылся новый IT-класс FESCO. Ученики старших классов из школ Владивостока начали здесь обучение по программам: программирование, разработка приложений виртуальной реальности, 3D-моделирование и кибербезопасность. ВМТП помогает сразу двум подшефным школам на Эгершельде – № 6 и № 39. Здесь учатся сыновья и дочери портовиков, и компания не остается в долгу, ведь дети должны получать только самое лучшее. За последние годы здесь помогли сделать ремонт, закупили парты, приобрели школьную форму и оборудование для уроков труда.

Новый IT-класс FESCO. Фото: FESCO

ВМТП и FESCO активно поддерживают проекты, популяризующие спорт, и участвуют в организации соревнований и турниров. В этом учебном году ВМТП помог приобрести экипировку для четырех школ, поддержал краевой турнир по баскетболу, фестиваль по фулл-контакт карате, турнир по троеборью и Кубок Dojo по киокусинкай и открытие секции самбо в Доме детства. И даже провел Первый инклюзивный турнир «Возможности безграничны» для ребят с различными зрительными, слуховыми и ментальными расстройствами. Все это – важные шаги в реализации доступности спорта для каждого.

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