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НовостиВладивосток5 июня 2023 4:25

МТС стала второй экосистемой в России, обогнав Сбер

Компания уступает только Яндексу
Антон КОРОЛЬ
Фото: ПАО МТС.

Фото: ПАО МТС.

Крупнейшей экосистемой в России на рынке экосистемных подписок вновь стал МТС, об этом сообщают Ведомости со ссылкой на исследование J’son & Partners Consulting за 2022 год.

Количество экосистемных клиентов компании по итогам первого квартала 2023 года достигло 13,9 миллиона, что на 26,7% выше, чем годом ранее.

Как отмечает вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова, такой рост связан, в том числе с ростом популярности нетелеком сервисов, таких как KION, Строки и МТС Music.

Она также отметила, что в рамках стратегии открытой экосистемы МТС планирует во втором полугодии расширять подписку за счет новых продуктов и партнерств.

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