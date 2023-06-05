В Приморье водитель рухнувшего с обрыва автомобиля не справился с управлением

Мужчину с пассажиркой госпитализировали с травмами различной тяжести. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В полиции раскрыли подробности ЧП, которое произошло в Находке в районе Рицы. На 41-летнего водителя автомобиля завели несколько административных материалов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в пресс-службе УМВД по Приморью, мужчина за рулем Suzuki Jimny вместе с 36-летней пассажиркой ехал со стороны Находки по лесному массиву в направлении улицы Троицкая. Однако не справился с управлением, съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся.

И водитель, и пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Обоих пришлось госпитализировать.

На приморца завели административное дело по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует) и статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Стаж вождения мужчины – 23 года. Оказалось, что в этом году его четыре раза привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

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