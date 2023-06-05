В восьми муниципалитетах Приморья появятся новые пожарные депо

Александр Златкин проверил ход работ в поселках Хасан и Волчанец. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье в восьми муниципалитетах появятся новые пожарные депо. Министр по делам ГОЧС края Александр Златкин проверил ход работ в поселках Хасан и Волчанец. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

В Надеждинском районе появится депо на шесть выездов пожарных машин, в Анучинском округе – на четыре машины, в Дальнереченском районе, Красноармейском, Партизанском, Хасанском, Лазовском и Ханкайском округах – на два выезда.

В поселке Хасан уже нашли территорию под объект, скоро рабочие обустроят фундамент. В поселке Волчанец готовность депо оценили на 40%. В сентябре объект уже заработает.

– За два года планируется ввести в эксплуатацию не менее 15 модульных пожарных депо, для того чтобы защитить подразделениями краевой противопожарной службы 70 населенных пунктов. В 2023 году возводим восемь депо, а в следующем запланировано семь, – отметил Александр Златкин.

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