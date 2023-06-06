Двое подростков на Камчатке украли у спящего знакомого телефон и деньги

Деньги обвиняемые потратили по своему усмотрению. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое подростков на Камчатке предстанут перед судом за то, что украли у своего спящего несовершеннолетнего знакомого телефон, а затем вывели деньги с карты. Общий ущерб составил свыше 45 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Камчатского края.

На юных злоумышленников завели уголовные дела по статьям «Кража с причинением значительного ущерба» и «Тайное хищение денежных средств с банковского счета». Обвиняемым 15 и 16 лет, все украденные деньги они потратили по своему усмотрению, но в ходе следствия все же вернули все в полном объеме. Уголовные дела переданы прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в мае 2022 года трое ребят 16-17 лет похитили велосипеды, стоявшие в подъезде жилого дома по улице Жуковского. Через несколько дней подростки украли еще два велосипеда в этом же доме. Общий причиненный ущерб составил около 40 тысяч рублей. Однако после этого полиция поймала нарушителей закона.

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