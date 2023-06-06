Во дворе лужа крови: ЧП на Постышева во Владивостоке заинтересовалась прокуратура

Женщину с травмой ноги госпитализировали. Фото: VL.RU.

Во Владивостоке прокуратура Первореченского района организовала проверку после того, как на жительницу города упал кусок подпорной стены. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЧП произошло минувшим вечером в районе дома на Постышева, 19. Как рассказали в пресс-службе краевого ведомства, от подпорной плиты оторвался бетонный блок, который упал на 85-летнюю женщину. В итоге жительницу с травмой голени пришлось госпитализировать.

Прокуратура города организовала проверку, чтобы выяснить, соблюдаются ли требования законодательства при содержании общественных территорий.

Напомним, что в конце мая на проспекте Острякова, 3, в районе Первой Речки обрушился козырек пятого подъезда. На место сразу приехали представители управляющей компании, которые предложили все починить, однако жильцы настаивают на полной замене козырьков.

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