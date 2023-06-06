Белорусская компания «МАЗ» оправит в Приморье более 100 единиц дорожной техники

Приморская делегация побывала на заводе компании. Фото: АО «Примавтодор»

Приморье и Республика Беларусь подписали соглашение о поставке в АО «Примавтодор» 107 единиц новой дорожной техники. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Более 100 единиц техники Примавтодор получит от компании «МАЗ», с которой и было заключено соглашение. До конца года в краевые филиалы отправят 61 комбинированную дорожную машину, 20 самосвалов, 12 бортовых автомобилей и многое другое.

– С министром транспорта региона Алексеем Игнатенко и делегацией Приморского края побывали на заводе «МАЗ», посетили производство, посмотрели, как собирают машины, которые в ближайшее время отправятся во Владивосток, – поделился гендиректор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов.

Напомним, что губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил Республику Беларусь в рамках рабочей поездки. Глава края уже встретился с заместителем премьер-министра Республики Леонидом Зайцем.

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