К сезону музыкальных и гастрономических фестивалей МТС прокачала интернет в центре Владивостока

МТС установила дополнительную базовую станцию стандарта LTE, обеспечивающую связью Спортивную набережную. Фото: Администрация Владивостока

Цифровая экосистема сообщает о модернизации сети во Владивостоке в преддверии сезона массовых летних мероприятий на открытом воздухе – фестивалей, концертов и спортивных марафонов. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета в районе пляжа «Юбилейный», Центральной площади и набережной Цесаревича выросла в среднем на 25%.

Культурные и гастрофестивали за последние несколько лет уже стали визитной карточкой Приморского края. Фестивали мидий, минтая, гребешка, краба и дикоросов ежегодно собирают сотни тысяч гостей и участников. Также летом во Владивостоке популярны беговые марафоны, концерты и шоу на открытом воздухе, большинство из которых проходит в центре города.

По данным аналитиков Big Data МТС, «улица еды» в районе пляжа «Юбилейный» и набережная Спортивной гавани стали самыми посещаемыми локациями в центре Владивостока в мае 2023 года – интернет-трафик по сравнению с аналогичным периодом прошлого года здесь в среднем вырос на 20%. Чтобы обеспечить цифровой комфорт для многочисленных туристов и местных жителей, МТС установила дополнительную базовую станцию стандарта LTE, обеспечивающую связью Спортивную набережную. А также увеличила скорость мобильного интернета и расширила LTE-покрытие в районе набережной Цесаревича, где проводятся культурные мероприятия и фестивали.

Высокоскоростной мобильный интернет позволит жителям и гостям Владивостока комфортно пользоваться всеми современными сервисами, общаться в мессенджерах, делиться фотографиями и видео в социальных сетях в режиме реального времени прямо с мероприятий.

– По данным МТС Travel, Приморье – одно из самых популярных направлений для летнего отдыха в России. В этом году Владивосток вошел в топ-5 альтернатив Сочи и Черноморскому побережью. Причем эксперты прогнозируют рост турпотока в регионе до 3,5 миллиона человек в год. В преддверии сезона музыкальных и гастрономических фестивалей, а также ожидаемого наплыва туристов из Китая и других регионов России МТС традиционно модернизирует сеть и расширяет покрытие в местах массового летнего отдыха не только в загородных рекреациях, но и в черте городов. Наличие современной связи в таких местах повышает туристическую привлекательность региона и позволяет делать отдых более комфортным и безопасным, – отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Колбаса из мяса – миф или нет?

«Комсомолка» проинспектировала мясоперерабатывающий завод (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.