С каждым днем их все больше: отдыхающие на популярном пляже во Владивостоке поделились шокирующими кадрами

Одно из тел пролежало на берегу целые сутки. Фото: Олег УМАРОВ

Страшную находку обнаружили читатели «Комсомольской правды – Владивосток» на пляже бухты Стеклянной. На берег выбросило тела двух мормлеков. Подробности – в материале.

Первого мертвого тюленя выбросило на берег еще в понедельник, 5 июня. Мало того, что его тело спустя сутки никто не убрал и оно продолжает лежать там, где часто отдыхают приморцы, 6 числа из воды на сушу попал еще один мормлек.

По какой причине погибли тюлени, неизвестно. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Что стало причиной их гибели – остается загадкой. Можно заметить, что с одного из тюленей содран шерстяной покров, на теле также виднеются полосы, больше похожие на следы когтей, а у другого нет головы. Можно предположить, что они стали жертвой других более крупных и сильных хищников, также не исключено, что в их гибели могут быть виноваты люди.

У одного из мормлеков нет головы. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Молоко без антибиотиков – миф или реальность

Репортажи с федеральных каналов вы видели, а как с этим дела в Приморье? (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.