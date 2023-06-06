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6 июня 2023 4:55

С каждым днем их все больше: отдыхающие на популярном пляже во Владивостоке поделились шокирующими кадрами

Жители Приморья обнаружили два трупа на берегу бухты Стеклянная
Павел САХАРОВСКИЙ
Одно из тел пролежало на берегу целые сутки.

Одно из тел пролежало на берегу целые сутки.

Фото: Олег УМАРОВ

Страшную находку обнаружили читатели «Комсомольской правды – Владивосток» на пляже бухты Стеклянной. На берег выбросило тела двух мормлеков. Подробности – в материале.

Первого мертвого тюленя выбросило на берег еще в понедельник, 5 июня. Мало того, что его тело спустя сутки никто не убрал и оно продолжает лежать там, где часто отдыхают приморцы, 6 числа из воды на сушу попал еще один мормлек.

По какой причине погибли тюлени, неизвестно.

По какой причине погибли тюлени, неизвестно.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Что стало причиной их гибели – остается загадкой. Можно заметить, что с одного из тюленей содран шерстяной покров, на теле также виднеются полосы, больше похожие на следы когтей, а у другого нет головы. Можно предположить, что они стали жертвой других более крупных и сильных хищников, также не исключено, что в их гибели могут быть виноваты люди.

У одного из мормлеков нет головы.

У одного из мормлеков нет головы.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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