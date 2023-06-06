В предстоящую среду туман накроет Владивосток

В крае пройдут дожди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По информации синоптиков Примгидромета в среду, 7 июня, погода обещает быть все такой же нестабильной. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ночью дожди прекратятся, днем начнутся вновь, но меньшей интенсивности. Воздух в Приморье прогреется до +23…+20°C, а на побережье столбики термометров покажут до +13…+22°C.

В дальневосточной столице 7 июня осадки не ожидаются, однако в некоторых районах города ожидается туман. Минимальная температура воздуха достигнет +12…+14°C. Днем усилится юго-восточный ветер, который ко всему прочему станет прохладнее, а максимальная температура поднимется до +16…+19°C.

Напомним, что синоптики рассказывали о том, какая погода ожидается в крае на этой рабочей недели. Обстановка в крае обещает быть нестабильной, ведь Китайский циклон принесет с собой дожди.

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