В Приморье тигрица обворовала сотрудников пилорамы

О тигрице сообщили в охотнадзор. Фото: Иван МАКЕЕВ

Полосатая воровка объявилась в Анучинском районе в Приморье. Сотрудники местной пилорамы пожаловались, что тигрица дважды покушалась на шланг. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали в пресс-службе центра «Амурский тигр». Когда тигрица пришла в первый раз, то откусила от шланга кусок, а во второй – унесла его и залила территорию.

Увы, поймать хищницу не удалось, зато на месте «преступления» остались ее следы.

До сих пор остается загадкой, зачем же тигрице понадобился шланг.

– Возможно, что она будет обучать тигренка тушить лесные пожары, а может быть ей надо полить участок. Третья версия – просто скучно зверю, и он таким образом обогащает собственную ежедневную рутину, – шутят специалисты центра.

Информацию о полосатой воровке передали в охотнадзор, чтобы они следили за ситуацией.

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