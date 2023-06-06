Вернет в 60 раз больше: дело наследника коррумпированного главного гаишника Приморья идет в суд

Уголовные дела завели также на 5 членов преступной группы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю рассказали о том, что завершено расследование уголовного дела бывшего начальника МЭО ГИБДД УМВД России в Приморье Александра Белова. Он помогал получить права за взятки. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, экс-начальник возглавлял группу из 11 подчиненных, которые получали через посредников взятки за фальсификацию успешного экзамена на получение прав категории «В». Таким образом они помогли 29 раз. Организованная группа промышляла подобным с 2018 года по 14 апреля 2021.

Белов продолжил дело Олега Зубакина, также экс-начальника ГИБДД. Ему вменяли шесть эпизодов взяток: через посредников он получал от 50 до 120 тысяч рублей за «продажу водительских прав».

Александр Белов обвиняется в преступлении по части 5 статьи 290 УК «Получение взятки в виде денег через посредника за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное организованной группой, в значительном размере». Наказанием по статье является до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки. Дело уже направлено прокурору.

Уголовные дела завели также на 11 членов преступной группы, 5 из них уже завершено.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Белов должен вернуть государству больше 20 миллионов рублей. В 2019 году он купил жилье более чем за 10 миллионов рублей, почти такую же сумму он занял своей знакомой.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.