Олимпийская чемпионка из Владивостока провела турнир по гимнастике в родном зале

В открытом турнире по спортивной гимнастике участвовали 90 юных спортсменов Дальнего Востока. Фото: Пресс-служба FESCO.

Во Владивостоке впервые прошел открытый турнир по спортивной гимнастике на призы чемпионки токийской Олимпиады Лилии Ахаимовой. Соревнования прошли в зале, где только начиналась ее спортивная карьера. Поучаствовать в различных дисциплинах собрались 90 юных спортсменов из пяти городов Дальнего Востока.

– Я очень рада, что именно в этом месте, в этом зале проходит мой первый турнир. Все это благодаря Транспортной группе FESCO и Владивостокскому морскому торговому порту. Мы очень рады, что крупные компании поддерживают развитие гимнастики. Это правда очень важно, и не только для меня, а в целом для страны, – сказала Лилия Ахаимова.

Олимпийская чемпионка 2020 года Лилия Ахаимова. Фото: Пресс-служба FESCO.

– Мы видим, что на турнир по спортивной гимнастике, по такому сложному техническому виду спорта, приехало много детей из Приморского края, из других регионов. Мы будем и дальше проводить подобные мероприятия во Владивостоке и Приморском крае, чтобы делать спорт еще популярнее и доступнее. Потому что дети – наше будущее. А дети, которые занимаются спортом, – это здоровое будущее, – добавил Алексей Глущенко, директор по развитию спортивных проектов FESCO.

Алексей Глущенко, директор по развитию спортивных проектов FESCO. Фото: Фото: Пресс-служба компании.

ВМТП традиционно участвуют в организации и проведении соревнований и турниров различного уровня. В этом учебном году порт помог приобрести экипировку для четырех школ, организовал турнир по баскетболу, фестиваль по фулл-контакт карате, турнир по троеборью и кубок по киокусинкай и открыл секцию по самбо. Все это – важные шаги в реализации доступности спорта для каждого.

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