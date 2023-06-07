Сезон мостопадов открыт: в Лазовском районе произошло ЧП

О случившемся рассказали в минтрансе. Фото: Министерство спорта Приморского края

Минувшим вечером в Приморье на автодороге Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово произошло ЧП – обрушился ветхий мост. О случившемся рассказали в минтрансе края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в пресс-службе министерства, деревянный ветхий мост обрушился из-за большегруза. В день ЧП подрядчик приступил к работам по организации объезда.

По информации на 6 июня, движение транспорта не нарушено, проезд организовали для большегрузов, автобусов, легковых автомобилей. Подрядчик проводит аварийно-восстановительные работы.

– На данный момент идет завоз техники и труб для проведения дальнейших работ, – добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в Красноармейском районе специалисты завершили восстановление моста через реку Большая Уссурка, который разрушился из-за ледяных глыб в апреле 2021 года.

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