Жительница Уссурийска устроила поножовщину в очереди у магазина

Расследование продолжается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уссурийске 6 июня задержали женщину, которая воткнула нож в спину мужчине, пока они стояли в очереди в магазин. Человеку потребовалась помощь медиков, но по счастливому стечению обстоятельств рана оказалась не глубокой. Позже выяснилось, что у нападавшей уже есть судимость, теперь ей грозит два года лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МВД Уссурийска.

Схватиться за холодное оружие жительнице Уссурийска приспичило после конфликта. Из-за чего именно развязалась ссора пока неизвестно, но момент задержания попал на камеру. По записи отчетливо видно – нападавшая находилась в алкогольном опьянении и не стеснялась предпринимать попытки продолжить выпивать при полицейских. Даже несмотря на то, что на ней были наручники.

– Дознавателем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия». В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщили в ведомстве.

Пострадавший, судя по записи, отделался испугом, но теперь ждет справедливого наказания. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Расследование продолжается.

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