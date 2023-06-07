Российская молодежь все меньше интересуется криптовалютами

Фото: Freepick.com. Предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон».

Повышенный спрос на криптокошельки, который наблюдался в 2022 году, пошел на спад, выяснили специалисты Yota, проанализировав обобщенные данные потребления в сети. Весной трафик на таких ресурсах оказался на 35% ниже, чем в аналогичный период 2022 года.

После изучения новых цифровых валют многие пользователи теряют к ним интерес. Краткосрочный всплеск трафика последний раз наблюдался в марте 2022 года. В этом году падение продолжается – по сравнению с январем в апреле трафик снизился на 30%.

Криптовалюты теряют интерес ядра своей аудитории – молодых людей в возрасте от 21 до 35 лет. Это поколение активнее других использовало новые технологии и доверяло свои сбережения цифровым активам. В 2022 году на них приходился 61% от общего объема трафика. Но в этом сегменте наблюдается наибольшее снижение интереса – в 2023 году доля таких пользователей сократилась на 10%.

Старшее поколение, которое традиционно более консервативно относится к новым технологиям, только сейчас присматривается к цифровым активам. Возрастная категория 50+ показала наибольший прирост доли трафика, хотя в абсолютных значениях таких пользователей по-прежнему немного.

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