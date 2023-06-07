Во Владивостоке состоялся II Международный Форум ВЭД ДИАЛОГИ 2023. ОКНО В АЗИЮ

На Форуме участники обсудили ведущие тенденции отрасли. Фото: Предоставлено организаторами

Мероприятие по инициативе Ассоциации «Международный Бизнес-Клуб «ДИАЛОГИ» состоялось в AZIMUT Сити Отель Владивосток. Форум собрал Участников со всей России и мира, которые обменялись опытом ведения ВЭД-бизнеса. Программа Форума включала выступления Экспертов ВЭД, логистики, банковской и инвестиционной отрасли, сервисных онлайн-платформ. С приветственным словом выступила Инесса Бабич – президент Ассоциации «Международный Бизнес-Клуб «ДИАЛОГИ». С приветственным словом обратился Андрей Блохин – министр экономического развития Приморского края.

На Форуме участники обсудили ведущие тенденции отрасли. В ходе панельной сессии Эксперты обсудили инструменты и механизмы, необходимые для эффективного перехода в новые экономические условия. Итоги подвел Виктор Горчаков – профессор кафедры таможенной экономики и управления Российской таможенной академии Владивостокский филиал. Вечерний прием стал завершением первого дня мероприятия: участники поделились впечатлениями и идеями ведения бизнеса с азиатскими партнерами, ведь как известно Восток – дело тонкое.

Второй день форума состоялся на площадке Владивостокского морского торгового порта ПАО «ВМТП». Участники посетили высокотехнологичный комплекс и причалы, где наблюдали за работой порта. По завершении экскурсии гостей ожидал фуршет в отеле «Гавань».

Два дня Форума показали, что бизнес и государство готовы к системным изменениям в сфере ВЭД. Участники отметили качественное наполнение деловой программы и выразили планы посетить III Международный Форум ВЭД ДИАЛОГИ 2024. ОКНО В АЗИЮ, который состоится 6-7 июня 2024 года в VLADIVOSTOK GRAND HOTEL & SPA, ул. Корабельная набережная, 10.

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