В Приморье 15-летний подросток упал с недостроенного здания

Прокуратура проводит проверку. Фото: Прокуратура Приморского края

Минувшим вечером в Кавалерово на лице Больничная с высоты первого этажа заброшки упал 15-летний подросток. Прокуратура района организовала проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе краевого ведомства, юношу с травмой ноги пришлось госпитализировать. Прокуратура проверит, обеспечивают ли уполномоченные органы, должностные лица и законные представители безопасность детей.

Ранее прокуратура уже вносила представления главе округа из-за того, что не был ограничен доступ к недостроенному зданию, однако нарушения так и не устранили.

Напомним, что в конце мая подобный случай произошел в поселке городского типа Пластун. В районе улицы Лермонтова с пятого этажа недостроенного помещения упал 15-летний подросток. Было заведено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Колбаса из мяса – миф или нет?

«Комсомолка» проинспектировала мясоперерабатывающий завод (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.