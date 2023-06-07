«Восточный Порт» и Приморский океанариум подвели итоги работ по изучению тюленей-ларг

С декабря 2021 года биологи получают по-настоящему уникальную информацию о развитии популяции ларг. Фото: АО «Восточный Порт»

Во Владивостоке на базе Приморского океанариума – филиала Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) ДВО РАН состоялся круглый стол, посвященный актуальным вопросам исследования морских ластоногих Дальнего Востока. В обсуждении приняли участие ученые, представители бизнеса и природоохранных контролирующих органов.

Жизнедеятельность ластоногих на сегодняшний день изучена мало. Кроме того, ученые говорят о сложностях в выборе механизмов их изучения. С одной стороны, тюленям лучше находиться в естественной среде. С другой – очень важно иметь прямой постоянный доступ к животным, чтобы проводить научные исследования, выяснять причины снижения численности животных, аккумулировать данные о физиологии морских млекопитающих.

Совместно с партнерами – АО «Восточный Порт» – ученые нашли решение.

Порт поставил поворотные камеры, которые в круглосуточном режиме ведут наблюдение за жизнью животных в естественных условиях на одном из островов Дальневосточного морского заповедника. С декабря 2021 года в режиме нон-стоп биологи получают по-настоящему уникальную информацию о развитии популяции ларг.

Кроме того, полностью оборудованный карантинный модуль, предоставленный портовиками в распоряжение специалистов ДВО РАН, дает возможность осуществлять осмотр и лечение тюленей, в том числе, представителей дикой природы, пострадавших от антропогенных факторов. К настоящему времени ученые провели в стационаре более 2500 осмотров пятнистых тюленей. Такая ежедневная практика позволяет сохранить здоровье и жизнь многим морским млекопитающим.

Сегодня Приморский океанариум под управлением Ольги Шевченко работает как научно-исследовательская площадка, объединив под своей крышей специалистов разных сфер и направлений деятельности. Так, с целью сохранения биоразнообразия акватории Японского моря «Восточный Порт» стал членом команды ученых. Ведь для крупнейшего на Дальнем Востоке специализированного терминала забота об окружающей среде всегда в приоритете.

В своем докладе представитель Порта подтвердил, что в этом году совместная работа «восточников» и ученых по исследованию морских ластоногих и сохранению их численности будет продолжена.

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