Едва не умер: в Приморье поездка в автобусе чуть не обернулась трагедией

О случившемся рассказали очевидцы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье водитель междугороднего автобуса спас подростка, у которого случился приступ эпилепсии. О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Один из пассажиров автобуса № 118 едва не умер в поселке Новый, – так начинают свой рассказ приморцы.

По словам очевидцев, неожиданно подросток начал биться в конвульсиях, а из его рта пошла пена. Водитель сразу же остановил автобус и бросился на помощь юному приморцу.

– По всем признакам произошедший недуг с юношей напомнил собой приступ эпилепсии. Каким-то образом водителю удалось открыть ему рот и заставить размеренно дышать.

Корреспондент «Комсомолки» связался с директором компании «Этикет ДВ» Галиной Руденко. Руководство положительно отзывается о водителе.

– Он у нас очень скромный, работает около четырех лет. Каждый год отмечаем его как лучшего водителя, неоднократно вручали благодарственные письма и премии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молоко без антибиотиков – миф или реальность

Репортажи с федеральных каналов вы видели, а как с этим дела в Приморье? (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.