Едва не умер: в Приморье поездка в автобусе чуть не обернулась трагедией

О случившемся рассказали очевидцы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Приморье водитель междугороднего автобуса спас подростка, у которого случился приступ эпилепсии. О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
– Один из пассажиров автобуса № 118 едва не умер в поселке Новый, – так начинают свой рассказ приморцы.
По словам очевидцев, неожиданно подросток начал биться в конвульсиях, а из его рта пошла пена. Водитель сразу же остановил автобус и бросился на помощь юному приморцу.
– По всем признакам произошедший недуг с юношей напомнил собой приступ эпилепсии. Каким-то образом водителю удалось открыть ему рот и заставить размеренно дышать.
Корреспондент «Комсомолки» связался с директором компании «Этикет ДВ» Галиной Руденко. Руководство положительно отзывается о водителе.
– Он у нас очень скромный, работает около четырех лет. Каждый год отмечаем его как лучшего водителя, неоднократно вручали благодарственные письма и премии.
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