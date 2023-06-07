Энергетики ДРСК ведут реконструкцию распределительных сетей юга Приморья

Фото: предоставлено АО «ДРСК».

Приморские электрические сети (АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) выполняют работы по реконструкции распределительных сетей 0,4-6/10 кВ в населенных пунктах юга Приморского края. Работы ведутся в рамках модернизации и реконструкции электросетевого комплекса региона (МиРЭК).

В настоящее время проводится обследование сетей в Надеждинском и Хасанском муниципальных районах. Завершено обследование объектов в городе Большой Камень, селах Тигровый и Голубовка, Цуканово и поселке Барабаш, ведется разработка проектной документации. В 2023 году планируется произвести реконструкцию 50 линейных объектов и 94 трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ, по всем объектам уже проведены торговые процедуры, заключены 10 договоров на реконструкцию распределительных сетей. В ближайшее время начнутся работы по реконструкции ВЛ-6 кВ Ф-27 Де-Фриз, который питает ТОР Надеждинская, а также ВЛ-0,4 кВ в селе Цуканово.

Реконструкция распредсетей по программе МиРЭК в этом году проводится во Владивостокском городском округе (улица Нейбута), Надеждинском муниципальном районе (село Тереховка, Оленевод, Раздольное), Хасанском районе (Андреевка, Рисовая Падь, Барабаш, Цуканово), Большекаменском городском округе (город Большой Камень, микрорайон Дачный), Партизанском городском округе (поселок Тигровой) и Партизанском районе (село Голубовка).

В этом году в рамках реконструкции распределительных сетей планируется установить более 2000 опор ЛЭП, произвести монтаж более 90 километров самоизолированного провода. Также планируется установка 15 реклоузеров на территории края. Всего работы затронут распределительные электрические сети напряжением 0,4/6/10 кВ, обеспечивающие энергоснабжение 11 населенных пунктов южного Приморья.

Стоит отметить, что сети напряжением 0,4-6/10 кВ наиболее подвержены неблагоприятным погодным условиям. В ходе реконструкции ЛЭП применяются современные технические решения и оборудование, учитывающие фактические условия эксплуатации, что позволяет значительно повысить надежность энергоснабжения.

Напомним, приморский филиал ДРСК продолжает реализацию программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК). Программа рассчитана на пять лет, к ее реализации компания приступила в 2021 году. Ключевая задача — повышение надежности работы электрических сетей Приморья. В этом году на мероприятия программы будет направлено более 5 млрд рублей.

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