Авария на сетях теплоснабжения во Владивостоке оставила без горячей воды 23 тысячи человек

Авария попредила дорогу. Фото: Прокуратура Приморского края

Специалисты устраняют аварию на сетях теплоснабжения, которая произошла в районе Луговой во Владивостоке. Часть дворов и дорог оказались под водой. Прокуратура города организовала проверку по факту ЧП. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, из-за аварии подачу горячей воды прекратили в 146 многоквартирных домах, в итоге без ГВС остались 23 тысячи жителей приморской столицы. По причине ЧП также произошла просадка грунта, из-за чего некоторые автомобили ушли под землю.

На место аварии выехали сотрудники прокуратуры Ленинского района Владивостока. Специалисты выяснят, исполняются ли требования законодательства при содержании, эксплуатации и обслуживании сетей.

Напомним, что ЧП произошло в 14:00. Некоторые жители вышли на улицу, чтобы открыть люк, другим же повезло меньше – из-за того, что дороги и дворы начали уходить под воду, люди застряли в своих домах. Очевидцы также поделились кадрами последствий аварии.

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