Самые активные мужчины-шопоголики во Владивостоке живут на Чуркине, а женщины – на Второй речке

Фото: предоставлено ПАО «МТС».

Владивосток, РФ – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, с помощью технологии обезличенных агрегированных больших данных (Big Data) проанализировала активность в торговых центрах Владивостока и Уссурийска за 2022 год и составила цифровой портрет приморского покупателя.

Самым популярным торговым центром в Приморском крае стал «Калина молл» – его посетил каждый второй житель дальневосточной столицы. Помимо приморцев, крупные ТЦ Владивостока оценили и туристы. Так, в «Калина молл» гостем из другого региона оказался каждый четвертый покупатель, а в «Седанка сити» - каждый пятый. В шопинг-моллы «Черемушки», «Море» и «Москва» предпочитают ходить в основном местные жители.

Наиболее активная категория любителей шопинга – люди в возрасте 35-44 лет, на втором месте покупатели 25-34 лет, а замыкают тройку шопоголики 44-54 лет. Соотношение покупателей мужского и женского пола равное – 50 на 50. При этом мужчины предпочитают делать покупки на Чуркине – в ТЦ «Черемушки» и «Калина молл», где кроме супермаркетов и магазинов одежды, также находятся кинотеатры и рестораны. Женщины чаще ходят на шопинг на Гоголя, Второй речке и загородом – в ТЦ «Дружба», «Море» и ТРК «Седанка сити», где большой выбор товаров для всей семьи и фудкорты. Большинство посетителей торговых центров предпочитают гулять по магазинам в августе и декабре, а меньше всего покупок в Приморье совершается в апреле и феврале.

– Цифровые решения экосистемы МТС на основе собственных обезличенных агрегированных данных позволяют составить цифровой портрет туриста или покупателя. Это помогает предпринимателям прогнозировать развитие бизнеса и оптимизировать операционные затраты. Кроме выбора места для открытия торговых точек и предприятий сферы услуг, аналитика больших данных помогает эффективно планировать транспортную и туристическую инфраструктуру регионов. Так, на основе Big Data МТС во Владивостоке ведется проектирование набережной в бухте Патрокл. В целом, такие цифровые решения позволяют экономике края развивать свой потенциал, а предпринимателям – эффективно управлять своим бизнесом, – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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