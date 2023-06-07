«Быстрее, чтоб не рвануло»: в Приморье на Патрокле вспыхнул автовоз

Клубы черного дыма встревожили других водителей. Фото: принтскрин видео.

ЧП произошло на дороге в столице Приморья, клубы черного дыма, устремляющиеся вверх из горящего автовоза, напугали водителей. О случившемся «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали читатели, подробности – в материале.

По словам очевидцев, в районе Патрокла загорелся автовоз, который перевозил как минимум четыре машины. По какой именно причине образовалось пламя, неизвестно.

Корреспондент «Комсомолки» связался с пресс-службой ГУ МЧС России по Приморскому краю, чтобы узнать подробности. Как ответили редакции, пожарные выехали к указанному месту, однако горящего автовоза там не обнаружили. Возможно, водитель потушил огонь своими силами и продолжил дорогу.

Напомним, что в Арсеньеве напротив детской поликлиники взорвался автомобиль. Пламя стремительно поглотило транспорт, в котором находились товары суммой на 150 тысяч рублей. Из-за огня пострадали еще две машины, которые стояли рядом.

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