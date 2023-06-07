Во Владивостоке перенастроили светофоры на летний режим

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали о том, как изменится график светофоров летом. В историческом центре и еще нескольких районах по субботам и воскресеньям время ожидания для пешеходов сократится. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Изменения затронут светофоры на пересечении Океанского проспекта с улицами Семеновской и Фонтанной, на перекрестке Семеновская – Алеутская, на пересечении Алеутской с Адмирала Фокина и Прапорщика Комарова, у кинотеатра «Океан», на Адмирала Фокина,3 и на кольце Уборевича.

Также время снизится на переходах на Русской, Окатовой, Нейбута и в районе Снеговой Пади. Меньше ждать будут и пешеходы на 50 лет ВЛКСМ, 28 и Партизанском проспекте, 40.

– При настройке светофоров в первую очередь учитывается интенсивность транспортного потока и пешеходный трафик. В летний период на улицах города количество пешеходов значительно возрастает, поэтому помимо специальной «пешеходной» программы в выходные дни на ряде регулируемых переходов, где это не сильно влияет на формирование очереди автомобилей, время ожидания сокращено и в будни, – сообщили в ЦОДД.

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