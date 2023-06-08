Часть Владивостока останется без холодного водоснабжения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 8 июня, часть Владивостока останется без холодного водоснабжения. Об этом сообщает портал «Примводоканал». Где и во сколько отключат воду – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным ведомства, с 9 часов утра до 16 часов дня водоснабжение прервется в домах по следующим улицам:

Некрасовская, 53, 53б, 53в, 88а, 90 (1/2); Партизанский проспект, 58в.

Причина отключений – производство аварийных ремонтных работ.

Также с 9 часов утра до 18 часов вечера воду перестанут подавать в дома по улице:

Борисенко, 17, 19, 21, 22, 22а, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

Следующие отключения запланированы на 15 июня. Потребителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Напомним, 7 июня море кипятка затопило один из крупных районов Владивостока. Речь идет о ЧП на улице Новоивановская. Порыв нанес серьезный ущерб: люди не смогли выйти из подъездов, припаркованные авто провалились в образовавшиеся под ними ямы, а один из киосков и вовсе «поплыл» по ржавому «морю». О том, почему же так случилось, читайте в отдельном материале «КП – Владивосток».

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