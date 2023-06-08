Приморье готово помочь Республике Беларусь решить проблему с загруженностью железных дорог

Традиционно приморская делегация приехала во время ежегодной международной выставки аграрной промышленности. Фото: Правительство Приморского края

Делегация Приморья с Олегом Кожемяко отправилась в Республику Беларусь, где губернатор края встретился с президентом Александром Лукашенко. Главы обсудили вопросы о сотрудничестве в сферах торговли, сельского и лесного хозяйства, ЖКХ и дорожного строительства, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Одной из тем обсуждения на встрече стала загруженность железных дорог. По словам главы Приморья, край готов предоставить возможности для увеличения объема грузооборота, так как это выгодно обеим сторонам.

Александр Лукашенко пообещал помочь приморской делегации во время работы в Беларуси.

– Если что-то надо, подключимся и будем вместе в этом направлении работать. Вы нам не чужой человек. И специфические вопросы, и вопросы военно-промышленного комплекса – для нас нет никаких закрытых тем. Мы никого не боимся. Все, что у нас есть – к вашим услугам. Мы всегда отзывались на ваши просьбы и запросы. Так будет и в дальнейшем.

Традиционно приморская делегация приехала во время ежегодной международной выставки аграрной промышленности «Белагро». Губернатор отметил, что товарооборот с 2019 года между Приморьем и Республикой Беларусь увеличился до 7,6 миллиарда рублей, а объем поставок продукции пищевой промышленности – два миллиарда.

По словам Олега Кожемяко, технику, которую край планирует закупить на выставке, приморцы с наибольшей вероятностью смогут увидеть уже осенью.

– Белорусские производители предлагают весьма разнообразную линейку, технически совершенную, удобную по цене и формату оплаты. И самое главное для нас – это надежность поставок, выполнение сроков поставок, сервисное обслуживание. Я думаю, что поездка даст возможность компаниям, участвующим в выставке, заключить контракты, и надеюсь, что до сентября мы увидим эту технику у нас, в Приморском крае, – заявил он.

На встрече также было подписано соглашение с компанией «МАЗ» на поставку 107 единиц дорожной техники. До конца года филиалы предприятия «Примавтодор» получат 61 комбинированную дорожную машину, 20 самосвалов, 12 бортовых автомобилей и многое другое.

В июне делегация края посетит и Харбинскую международную торгово-экономическую ярмарку, где приморские фермеры представят свою продукцию.

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