Что ждет участников забега Leo.Run 2023 в стартовом пакете

Забег состоится 10 июня. Фото: Предоставлено организаторами

До трейлового полумарафона Leo.Run остается меньше недели. Уже в эту субботу, 10 июня, по «Земле Леопарда» побегут около 700 участников. Это один из самых экологичных и атмосферных стартов во всей России, уникальный шанс побывать в национальном парке «Земля Леопарда», прикоснуться к дикой природе есть только у нас, в Приморье.

Организаторами масштабного спортивного праздника являются беговой клуб RunDnsRun и ФГБУ «Земля леопарда» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Генерального партнера компании Xiaomi.

Бегунам будут доступны дистанции 3, 5, 10 и 21 км. Путь будет проходить по пересеченной местности – склонам высоких холмов и открывать захватывающие панорамные виды на величественные сопки, Амурский залив, бухты Нарва и Северная, а также на мосты Владивостока. Общий набор высоты составит 900 метров.

Живописный маршрут, отличная организация спортивного праздника и, конечно, запоминающиеся стартовые пакеты для участников. Организаторы каждый год стараются приятно удивить и порадовать участников полумарафона качественным и стильным наполнением стартового пакета, и каждый раз для спортсменов это сюрприз.

В этот раз в состав стартового пакета участника будут входить: дизайнерская футболка, дизайнерские носки, картхолдер, номер участника, брендированный рюкзак, индивидуальный чип хронометража MyLaps и медаль финишера.

Фото: предоставлено организаторами Leo.Run.

Фото: предоставлено организаторами Leo.Run.

Фото: предоставлено организаторами Leo.Run.

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