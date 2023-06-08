«Откусила часть мизинца»: конфликт между жительницами Приморья обернулся уголовным делом

Что стало причиной такой жестокости – пока неизвестно. Фото: Иван ВИСЛОВ

Довольно жуткая история произошла на минувших выходных в Уссурийске. Потасовка двух девушек закончилась серьезной травмой – одна из них откусила оппонентке часть мизинца. По факту случившегося заведено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Конфликт случился ночью в районе магазина на Владивостокском шоссе. Что стало причиной перепалки между двумя девушками – пока неизвестно. Перебранка в какой-то момент переросла в драку, а потом события и вовсе развернулись неожиданным для обеих участниц инцидента образом. Одна из девушек в порыве гнева откусила часть фаланги мизинца на левой руке своей противницы. 24-летняя пострадавшая в эти же сутки обратилась в медицинское учреждение, где ей незамедлительно оказали помощь.

Дознаватель отдела МВД России по Уссурийску завел уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Информацию об этом подтвердила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова. Теперь фигурантка уголовного дела может лишиться свободы на срок до трех лет.

Редакция «КП – Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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