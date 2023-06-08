Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за планового ремонта на улице Кутузова во Владивостоке временно ограничат автомобильное движение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным ведомства, реконструкция тепловой сети проходит на участке от Кутузова, 3, до Русской, 66. Подрядчик – ООО «ГрадСтройГрупп» – по заказу МУПВ «ВПЭС» меняет часть изношенной теплосети микрорайона. В будущем это позволит обеспечить надежную и бесперебойную подачу тепла и горячей воды в дома потребителей.

В четверг, 15 июня, с 8 часов утра здесь ограничат движение и парковку автотранспортных средств по трассе вдоль улицы Кутузова, 3. Ограничения будут действовать до 23 часов ночи 30 июля. Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и пользоваться альтернативными маршрутами. Движение по внутриквартальным проездам будет осуществляться без ограничений.

В мэрии уточнили, что по причине ремонта без горячей воды останутся дома по следующим адресам:

– ул. Кутузова, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10;

– ул. Русская, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 54а, 60а;

– ул. Бородинская, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Профессия – угольщик

О сложности работы на одном из самых огромных предприятий Дальнего Востока (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.