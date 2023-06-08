В Примтеплоэнерго приступили к строительству нового водовода в Фокино в рамках федерального проекта «Чистая вода»

Фото: пресс-служба «Примтеплоэнерго».

В Примтеплоэнерго приступили реализации проекта реконструкции централизованной системы водоснабжения городского округа ЗАТО Фокино в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщил генеральный директор Примтеплоэнерго Владимир Малюшицкий, для улучшения качества водоснабжения жителей городского округа, в том числе поселка Дунай, начато строительство нового водовода общей протяженностью 37 километров от гидроузла Волчанецкий до поселка Дунай. Строительство пойдет в несколько этапов: в течение 2023-2024 годов будут проложены первые 22 километра водовода.

Паспорт объекта. Фото: пресс-служба «Примтеплоэнерго».

– На следующих этапах в рамках проекта планируются строительство 15 километров трубопровода, проведение реконструкции водозабора Тихоокеанский на реке Промысловка, насосных станций, резервуаров с питьевой водой, а также модернизация очистных сооружений водозабора Волчанецкий с реконструкцией резервуарного парка системы водоснабжения поселка Дунай, – рассказал Владимир Малюшицкий.

По его словам, необходимость масштабной реконструкции системы водоснабжения ЗАТО Фокино связана с высоким износом магистрального водовода после длительного периода эксплуатации – свыше 40 лет. Проводимая в рамках федерального проекта реконструкция позволит в значительной степени обновить изношенную инфраструктуру водоснабжения территории. Основные работы по строительству нового водовода планируется провести в течение двух лет.

Масштаб работ наглядно. Фото: пресс-служба «Примтеплоэнерго».

Напомним, что в 2022 году для исключения из системы водоснабжения ЗАТО Фокино наиболее аварийного участка трубопровода по поручению правительства Приморского края был построен и введен в эксплуатацию участок водовода протяженностью 1,3 километра от реки Толстый Ключ до улицы Крымская.

Как отметил Владимир Малюшицкий, также в рамках федерального проекта «Чистая вода» разработан проект реконструкции водозабора на Васьковском водохранилище в селе Рудная Пристань Дальнегорского городского округа. На согласование в Государственную экспертизу направлен проект строительства поверхностного водозабора на реке Рудная в пос. Краснореченский Дальнегорского городского округа. Здесь планируется строительство водовода от водозабора на реке Рудная до поселка Тайга протяженностью 11 километров, строительство водоочистных установок и двух накопительных резервуаров с очищенной питьевой водой.

Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Чистая вода» и направлены на улучшение качества питьевой воды и надежности водоснабжения жителей Приморья.

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