Детей участников спецоперации приглашают на новое цирковое шоу Гии Эрадзе во Владивостоке

Это не первое благотворительное мероприятие, которое устраивают в Приморье. Фото: Министерство культуры и архивного дела Приморского края

В субботу, 10 июня, Заслуженный артист России Гия Эрадзе покажет новую цирковую программу «Бурлеск». Как рассказали в пресс-службе правительства Приморья, 12 июня состоится благотворительный показ для детей, чьи родственники сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в краевом министерстве культуры и архивного дела, это не первый случай, когда семьи военнослужащих и участников СВО приглашают на различные благотворительные мероприятия. В декабре прошлого года дети побывали на Губернаторской елке во Владивостокском цирке. А в конце мая 2023 года открылся фонд «Защитники Отечества», где бойцы и их родственники могут получить медицинскую, социальную, юридическую, психологическую помощь.

В этом году юных приморцев с родителями приглашают посетить цирковое выступление «Бурлеск», актеры покажут уникальный номер – групповую трансформацию «Фаберже». Подробнее о предстоящем мероприятии можно прочитать в нашем отдельном материале.

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