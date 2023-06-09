До конца 2024 года со дна моря в Приморье поднимут 27 затонувших объектов

Прежде всего, подъему подлежат объекты, не имеющие собственников. Фото: Антон ПИКУС

Подготовка к подъему затонувших судов идет в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края. Из морских акваторий до конца 2024 года поднимут 27 затонувших объектов. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как уточнили в ведомстве, в 2023 году в планах поднять с морского дна восемь бесхозных судов. Работа ведется в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», заключен контракт на обследование и подготовку документов на подъем затонувших объектов. Работа будет выполняться в два этапа: сначала специалисты изучат два судна, которые поднимут в первую очередь, и только потом начнутся непосредственно сами мероприятия – после экспертных заключений. Пока все это запланировано на осень.

Поднимать, кстати, будут не все подряд, а только те судна, которые наносят экологический вред акватории, либо мешают судоходству.

– Прежде всего, подъему подлежат объекты, не имеющие собственников. Благодаря федеральному проекту мы сможем улучшить не только экологию наших морских акваторий, но и повысить безопасность судоходства. В прошлом году был поднят и утилизирован плавдок в бухте Диомид., – подчеркнула зампред правительства Приморья Елена Пархоменко.

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