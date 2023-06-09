День России в Приморье отметят спортивно

Мероприятие пройдет с 9 по 12 июня. Фото: Предоставлено организаторами

С 9 по 12 июня в поселке Горные Ключи будет проходить краевой турнир по теннису «Кубок Славда». В этом году он завершит серию спортивных мероприятий в рамках Дней тенниса на Тихом океане.

Организаторы соревнований – группа компаний «Славда» и федерация тенниса Приморского края при поддержке министерства физической культуры и спорта Приморья.

На кортах завода «Скит» свое мастерство покажут профессионалы-любители и игроки среднего уровня в парном мужском и смешанном парном разрядах. К участию в соревнованиях в мужском парном разряде допускаются игроки, которым в 2023 году исполнилось или должно исполниться не менее 45 лет. К участию в соревнованиях в смешанном парном разряде допускаются мужчины, которым в текущем году исполнилось или должно исполниться не менее 45 лет, и женщины, которым в этом году исполнилось или должно исполниться не менее 35 лет. При этом каждый игрок имеет право участвовать только в одном разряде. Условие участия – наличие медицинского допуска и страхового медицинского полиса.

Главный судья краевого турнира по теннису памяти Ю.М. Серебрякова «Кубок Славда» – Сергей Игнатов.

По итогам соревнований организаторы отметят лучших игроков медалями, денежными и памятными призами.

По итогам соревнований организаторы отметят лучших игроков медалями и другими призами. Фото: Предоставлено организаторами

Напомним, турнир «Кубок Славда» проводится 27-й раз – с 1997 года – и является одним из старейших теннисных турниров Приморья, собирая на своих площадках спортсменов со всего Дальнего Востока. С 2021 года турнир посвящен памяти идейного вдохновителя соревнований почетного Президента Владивостокской федерации тенниса и основателя группы компаний «Славда» Юрия Михайловича Серебрякова, многие годы занимавшегося продвижением в Приморье этого вида спорта.

Информационные партнеры турнира – федеральный медиахолдинг 1 M I («Восток-медиа», «Золотой Рог» и др.), ГТРК «Владивосток» («Вести.Приморье»), радио и газета «Комсомольская правда», информационный холдинг «PrimaMedia», Дальневосточная медиагруппа («Восьмой канал», радиостанции «Лемма», «Ви-Би-Си», «Приморье 24», VladNews), газеты «Аргументы и факты» (Приморье) и «Владивосток».

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА

09 июня 2023 г.:

с 14.00 – заезд участников турнира, размещение;

19.00 – жеребьевка.

10 июня 2023 г.:

09:00 – начало турнира, соревнования;

11.30–12.00 – парад-построение, торжественное открытие турнира;

12.00–20.00 – соревнования.

11 июня 2023 г.:

09.00–17.00 – соревнования;

17.00–17.30 – подведение итогов;

17.30–18.00 – построение, награждение победителей и призеров, закрытие турнира;

20.00 – торжественный прием, посвященный Дню России.

12 июня 2023 г.:

09.00–12.00 – доигрывание соревнований;

с 12.00 – отъезд участников.

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