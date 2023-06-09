Кредитный портфель ВТБ в Приморье достиг 153 млрд рублей

Управляющий ВТБ в Приморском крае Игорь Кувыкин. Фото: пресс-служба ВТБ.

В первом квартале ВТБ в Приморском крае нарастил кредитный портфель предприятий и частных клиентов до 152,9 млрд рублей. Корпоративные и розничные кредиты представлены в портфеле паритетно.

Розничный кредитный портфель на 1 апреля 2023 года составил 76,9 млрд рублей. Активнее росла ипотека – за квартал на 5%, до 54,1 млрд рублей. Почти такую же динамику показали автокредиты, по итогам квартала их объем достиг 663 млн рублей. Еще 20,1 млрд в портфеле занимают кредиты наличными, 1,9 млрд рублей – кредитные карты.

Корпоративный кредитный портфель за отчетный период увеличился до 76 млрд рублей. Отраслевая структура портфеля в сегменте среднего и малого бизнеса диверсифицирована: порядка 30% сформировали предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства, 23% – оптовая и розничная торговля, значимые доли занимают транспорт (14%) и строительная отрасль (10%).

– Предприниматели демонстрируют готовность к развитию. В первом квартале мы заключили со средним и малым бизнесом по льготным программам более 10 соглашений на сумму 617,7 млн рублей. Кредиты получили предприятия пищевой и производственной отраслей, логистики и торговли, – отметил управляющий ВТБ в Приморском крае Игорь Кувыкин.

Он добавил, что на рынке розничного кредитования идет устойчивое восстановление потребительской активности.

– По оценкам ВТБ, по итогам года объем кредитования россиян вырастет на 17%, преимущественную долю в нем будет занимать ипотека. В Приморье мы планируем расти сопоставимыми темпами, – сказал управляющий.

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