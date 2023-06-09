Уже известны имена первых стобалльников в Приморье по химии

Екатерина Арсенькина. Фото: ТГМУ.

Лицеисты Тихоокеанского медицинского университета из 11 «А» класса факультета довузовской подготовки написали ЕГЭ по химии на высший балл. Стобалльницами стали Екатерина Арсенькина и Ксения Бабинская, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Средний балл ЕГЭ по химии выпускников факультета довузовской подготовки в 2023 году – 76 баллов, а в Приморском крае – 49. Теперь в университете с радостью ждут девушек в числе абитуриентов. Также руководство факультета поблагодарило учителя химии Евгению Епифанцеву за то, что она подготовила учеников к сдаче экзамена.

Ксения Бабинская. Фото: ТГМУ.

В скором времени станет известно, кто же еще в Приморье заработал заветные 100 баллов. Например, в Амурской области девять человек написали ЕГЭ на отлично. Два – по химии, остальные – по литературе. Ребята из разных городов Приамурья: Благовещенска, Белогорска, Шимановска, а также из Благовещенского, Ивановского и Сковородинского округов. Теперь будущим студентам предстоит определиться с университетом, с такими баллами у них есть хорошие шансы поступить на бюджет.

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