Приморские тепловые сети проверяют готовность управляющих организаций к ОЗП

Фото: пресс-служба СП «Приморские тепловые сети» АО «ДГК».

Приморские тепловые сети продолжают проводить весенне-летние гидравлические испытания тепловых сетей, ремонты и плановые перекладки участков магистральных теплотрасс. Помимо инженерных сетей городской инфраструктуры, которые энергетики собственными силами готовят к предстоящему отопительному сезону, специалисты следят и за качеством подготовки в предстоящей зиме внутридомовых систем.

За подготовку жилого фонда отвечают управляющие организации, которые, согласно законодательству, обязаны провести ряд мероприятий по регулированию и поддержанию тепловых узлов многоквартирных жилых домов в рабочем виде.

– Межотопительный сезон очень важен при подготовке к следующему осенне-зимнему периоду, так как в это время устраняются все недостатки, выявленные в течение прошедшего отопительного сезона, – рассказал Василий Гордиенко, заместитель директора по теплоснабжению СП «Приморские тепловые сети». – Управляющие организации проводят опрессовку, промывку систем теплоснабжения самих домов. В обязательном порядке каждый многоквартирный жилой дом обязан проходить данные мероприятия, чтобы зимой потребители могли получать качественные услуги теплоснабжения. Именно в это время сотрудники тепловых инспекций нашего предприятия принимают проведенные ремонты внутридомовых систем, оценивают качество исполнения работ и составляют акт о готовности конкретного дома к прохождению следующего отопительного периода.

Проверка готовности каждого жилого объекта проходит по специальному графику, который составляется управляющими организациями и в обязательном порядке согласовывается с администрацией города. По словам энергетиков, проверка готовности домов к отопительному сезону завершится в сентябре.

Проконтролировать работу своих управляющих организаций при подготовке дома к отопительному сезону может любой житель города. Для этого необходимо запросить у компании, обслуживающей конкретный дом, акт выполненных работ либо график проверки готовности многоквартирных жилых домов.

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