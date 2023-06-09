За день до дождевого апокалипсиса в Приморье спасатели вывели из леса заблудившуюся женщину

Женщину спасли. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Приморье уже второй день льют дожди, улицы Владивостока превратились в реки, а село Садовое и вовсе оказалось отрезано из-за разрушенной дороги. Буквально за день до начала «апокалипсиса», 7 июня спасателям удалось найти пропавшую в лесу пенсионерку. О пропаже женщины стало известно в 5 утра 7 июня, поиски длились почти до двух часов дня, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Выяснилось, что пропавшая приехала на базу отдыха, которая находится в селе Зеркальное. Она решила прогуляться в сторону леса и заблудилась. Пенсионерку искали несколько часов. Группировка спасателей смогла связаться с женщиной, благо у нее с собой был сотовый.

– На протяжении всех поисков спасатели поддерживали связь по телефону с потерявшейся женщиной. Сотрудники «чрезвычайного» ведомства объяснили ей, как скинуть место своего расположения, – рассказали в пресс-службе МЧС Приморского края.

В 13.45 женщину нашли. Ей не понадобилась медицинская помощь, она просто сильно устала. Ее напоили водой, вывели из леса и помогли добраться на базу отдыха. Там ее встретили родные, люди поблагодарили спасателей.

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