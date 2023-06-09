«Земля Леопарда» ждет участников Leo.Run 2023 уже 10 июня

Национальный парк «Земля Леопарда» примет 700 гостей с разных частей России. Фото: Предоставлено организаторами

Уже завтра, в субботу, пройдет самый красивый старт Дальнего Востока, Leo.Run 2023. Национальный парк «Земля Леопарда» примет 700 гостей с разных частей России. Завораживающие виды на море и сопки, мосты Владивостока, нетронутая природа заповедника, чистейший воздух – это то, что ждет каждого, кто решился принять участие в забеге.

Организаторами масштабного спортивного праздника являются беговой клуб RunDnsRun и ФГБУ «Земля леопарда» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Генерального партнера компании Xiaomi.

Маршрут полумарафона проложен на действующей минерализованной полосе, исключительно природный рельеф, четыре дистанции 3, 5, 10 и 21 к км, перепады высот, -общий набор высоты составит около 900 метров, - все условия, чтобы испытать себя на прочность и быть лучшей версией себя вчерашнего.

Маршрут полумарафона проложен на действующей минерализованной полосе. Фото: Предоставлено организаторами

Уже сегодня в малом Гуме проводится выдача стартовых пакетов, в тот время как в месте проведения полумарафона вовсю кипит работа по организации стартового городка со всей необходимой инфраструктурой.

Организаторы тщательно подходят не только к процессу создания комфортных условий для абсолютно каждого участника, но и к вопросу безопасности. В месте мероприятия будет организовано пять точек питания, на каждой из которых расположены пункты медицинской помощи, для каждого участника предусмотрена страховка, организован гардероб.

Также для всех участников предусмотрен бесплатный трансфер из Владивостока до места мероприятия и обратно, приятным бонусом будет возможность бесплатно взять с собой друга.

Также для всех участников предусмотрен бесплатный трансфер из Владивостока до места мероприятия. Фото: Предоставлено организаторами

Программа мероприятия:

6:30 – трансфер с Центральной площади до точки старта.

8:30 – трансфер из с. Барабаш (парковка) до точки старта.

9:00 - открытие стартового городка.

9:00 – выдача стартовых пакетов участникам, не имевшим возможность получить стартовый пакет заранее. Получение стартового пакета осуществляется по документу, удостоверяющему личность, а также при наличии медицинской справки. Справка необходима на ВСЕ дистанции.

10:00 – церемония открытия мероприятия. Приветственные слова первых лиц и организаторов

10:20 – разминка для участников 21,1 км.

10:30 - старт 21,1 км.

10:50 – разминка для участников 3км, 5 км и 10 км.

11:00 – старт участников 3км, 5 км и 10 км. Кластер А (спортсмены, самые быстрые любители)

11:02 – старт участников 3км, 5 км и 10 км. Кластер B (опытные любители, средний темп)

11:04 – старт участников 3км, 5 км и 10 км. Кластер С (любители неспешных беговых прогулок, начинающие бегуны)

11:30 – начало работы фуд-корта.

с 11:15 до 13:00 – финиш участников всех дистанций

14-00 – розыгрыш по стартовым номерам

14:30 – церемония награждения абсолютных победителей всех дистанций, команд

15:00 - Закрытие мероприятия

с 12:00 до 15:00 – обратный трансфер до Барабаша (парковки) и Владивостока.

Важно: ввиду отсутствия парковочных мест на месте старта, для тех участников, кто планирует прибыть на мероприятие на своих машинах – парковка будет предусмотрена в с. Барабаш, и оттуда будет осуществляться трансфер на специальных автобусах к месту старта.

Выдача стартовых пакетов состоится сегодня, 09 июня с 10-00 до 19-00 по адресу: ул. Светланская, д. 45 – ТЦ «Малый Гум», 3 этаж. Для получения необходим паспорт и оригинал медицинской справки.

Подробнее с мероприятием, профилем трассы можно ознакомиться на сайте события leorun.ru , а также в ВКонтакте и Telegram-канале.

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