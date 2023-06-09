Лекции, мастер-классы и дискуссии: во Владивостоке идет десятый юбилейный МедиаСаммит

Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

Юбилейный десятый МедиаСаммит проходит 8 и 9 июня на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В этом году на образовательных площадках обсуждают развитие искусственного интеллекта, вирусный стрит-арт, перспективы «умирающих» «Одноклассников». «Комсомолка» прогулялась по секциям и теперь рассказывает, что происходит в стенах ДВФУ в эти дни.

Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

Торжественное открытие форума началось с приветственных слов организаторов и дискуссии «Искусственный интеллект и медиа: изменение правил игры». В рамках дискуссии спикеры обсудили вопросы новой эры медиа, как спродюсировать контент с помощью нейросети и сможет ли искусственный интеллект составить конкуренцию человеку. Екатерина Века, директор департамента информационной политики Приморья, отметила пользу нейросети, и, на ее взгляд, за искусственным интеллектом будущее. Но, несмотря на всю пользу, подчеркнула – это нечто механическое, что без человека не может правильно использовать те же знаки препинания.

Павел Тюн, креативный директор коммуникационного агентства «Eventum Premo», подметил, что в креативных процессах своей работы прибегает к использованию нейросетей и воспринимает ее больше как некий инструмент.

– Важно помнить, что за созданием работы нейросети стоит какой-то художник или креатор, который это придумал и уже в нее вложил. Поэтому нейросеть – это, скорее, инструмент, который мы используем, – поделился Павел.

Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

Большое внимание в этом году уделили социальным сетям и креативным индустриям. Для этого на саммит пригласили спикеров из центральной части нашей страны. Так, площадка дала хорошую возможность участникам узнать о «вымирающей», как многим кажется, социальной сети «Одноклассники». На своей секции команда из менеджеров и руководителей разных направлений презентовала новшества и возможности, которые с недавнего времени доступны пользователям и создателям собственного контента в рамках соцсети, а также с помощью статистики развеивали мифы и легенды «ОК».

Например, спикеры разрушили миф, что «передовиками» среди пользователей социальной сети являются жители регионов. В топ-3 вошли Москва, Краснодар и Новосибирск. Владивостока среди активных пользователей не оказалось...

Второй главный миф – в «Одноклассниках» сидят только наши бабушки. Но, как выяснилось, на ядро аудитории приходятся люди в возрасте от 35 до 44 лет.

Одними из ключевых достижений «ОК» в настоящее время являются перестройка алгоритмов, запуск монетизации и линейки оригинальных шоу, создание контент-сервисов «Увлечения», «Молния».

– Самое важное изменение, которое произошло у нас в прошлом году, – смена алгоритма внутри ленты. Если раньше, заходя в «Одноклассники», мы окунались в поток личного контента наших друзей и родственников, то сейчас акцент идет на групповой контент. Теперь прежнего перенасыщения жизнью ваших друзей уже нет, а вместо него довольно много интересного профессионального содержимого. Почему это полезно людям, создающим свой контент? Потому что основной поток трафика идет именно благодаря ленте, и пользователи смогут увидеть не просто фотографии своих друзей, но и что-то полезное для себя, – рассказала руководитель направления по работе с создателями контента Евгения Воронина.

Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

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