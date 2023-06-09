Ресурсный портфель ВТБ в Приморском крае превысил 116 миллиардов рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

По итогам первого квартала 2023 года портфель привлеченных средств корпоративных и частных клиентов ВТБ в Приморском крае достиг 116,3 млрд рублей. Драйвером стал розничный бизнес: портфель средств физлиц за январь – март вырос до 85,4 млрд рублей (+5%).

Классические сберегательные инструменты – вклады и накопительные счета – преобладают в структуре розничного портфеля: в отчетном периоде их объем увеличился до 67,4 млрд рублей. Инвестиционные инструменты на 1 апреля 2023 года составили 18 млрд рублей (+9%).

– В первом квартале продолжился отказ приморцев от доллара и евро: доля сбережений в рублях и альтернативных валютах превысила 60%. Среди дружественных, альтернативных валют самой популярной для сбережений у клиентов стал юань. Объем вкладов в китайской валюте по итогам первого квартала превысил 358 млн юаней, рост с начала года – в 2,3 раза. Динамике способствуют повышенные ставки, – сказал управляющий ВТБ в Приморском крае Игорь Кувыкин.

Спрос на юаневые депозиты демонстрирует и приморский бизнес. Также компании, ведущие международный бизнес, активно используют прямые расчеты в юанях при проведении сделок с контрагентами из КНР, эту возможность обеспечивают уникальная инфраструктура ВТБ и наличие собственного филиала в Шанхае.

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