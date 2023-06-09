В Приморье озвучили первые результаты экзаменов и количество ребят стобалльников

Ребята узнали результаты ЕГЭ. Фото: Игорь НОВИКОВ

Наконец-то озвучили первые результаты ЕГЭ. На данный момент известно, как прошел экзамен для тех, кто сдавал химию и литературу. Край может гордиться 13 юными приморцами. Восемь из них получили 100 баллов по литературе, пять – по химии, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на правительство Приморского края.

Оказалось, что знатоки литературы проживают во Владивостоке, Арсеньеве, Уссурийске и Фокино. Также в Приморской столице живет три стобалльника по химии, другие ребята, сдавшие этот предмет на высший балл родом из Находки и Большого Камня.

– Почти девять тысяч выпускников текущего года сдают экзамены в основной период. Знания по литературе проверили 710 школьников, по химии – 976, – заявила министр образования Приморского края Эльвира Шамонова.

Напомним, что две стобалльницы по химии выпустились с факультета довузовской подготовки Тихоокеанского государственного медицинского университета, теперь их ждут в стенах университета в качестве студенток.

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