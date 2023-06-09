В мэрии Владивостока прокомментировали судьбу чуть не утонувшего во время ливня автобуса

Так вчера выглядели улицы города. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В четверг, 8 июня, во время ливня многие жители Владивостока пытались добраться домой на общественном транспорте. Но даже он не спас их от дождя: многие салоны оказались затопленными, а видео с одним из таких шокировало соцсети. В мэрии рассказали, что сейчас происходит со «звездой» интернета. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Дождевая вода затопила автобус №82. Она просочилась сквозь двери, из-за чего пассажиры оказывались по колени мокрыми. Самые предприимчивые забирались с ногами на сиденья, чтобы не промокнуть. Впечатляющее видео публиковала «Комсомолка» еще 8 июня, когда оно только оказалось в сети.

Теперь в администрации уточнили, что ходовая часть автобуса не пострадала. Он находится в парке, где его сушат. Вполне вероятно, что скоро он вернется на обычный маршрут.

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