На МедиаСаммите журналисты обсудили вопросы цифровизации города

Во Владивостоке завершился МедиаСаммит. Фото: КП – Владивосток

В рамках первого дня МедиаСаммита прошла дискуссия «’’Цифра’’ в городе: как технологии меняют жизнь». Спикеры обсудили вопросы комфортной городской среды, внедрение инноваций во все сферы жизни современного человека. После основного блока секции прошла приятная часть для журналистов, принимавших участие в конкурсе СМИ от «Ростелекома», – награждение в нескольких номинациях.

В качестве ярких и успешных примеров внедрения всевозможных цифровых систем в обычную жизнь дальневосточников, которые действительно работают, директор ПАО Ростелекома Андрей Карташов привел искусственное видеонаблюдение на Сахалине, система видеонаблюдения в Приморском крае, проект «Умный дом» и «Ростелеком ключ».

Про востребованность и способы применения цифровизации высказался и Андрей Тубольцев, генеральный директор студии «Dreamlaser». В качестве одного из направлений, где можно применять цифру, он отметил медиаискусство, цифровое искусство, развлечения.

– В различных городах, особенно крупных, привлекаются мощные экраны. Это выгодно и с коммерческой точки зрения для привлечения зрителей и помогает создать некую отличительную черту города, выделить из каких-то более скучных форматов. Что для искусства, для контента важно. Благодаря этому можно уйти общепринятых форматов, от принятых норм и создаешь такое контент, который нравится в первую очередь тебе, –рассказал о пользе цифры в развитии креативного потенциала городов Андрей.

Также во время дискуссии прозвучали темы пользы или вреда платных парковок, доступно всем присутствующим рассказали о применении цифровых процессов оценки по ГОСТ Р в крупнейшем финансовом институте «ДОМ.РФ».

Завершающим мероприятием в рамках секции стало награждение журналистов дальневосточных СМИ, освещающих темы цифровизации в нашей стране, и принявших участие в конкурсе от «Ростелекома». Конкурс проводится 12 год подряд.

– У нас такой, демократичный конкурс. Судья – не только «Ростелеком» или лично я. Так получилось, что некоторые работы, которые мне больше всего понравились, первые места они не заняли. Многие из них призовые места взяли, но первое место не обязательно должна получить работа, которую отметил директор. Важно ещё то, что это только Дальневосточный этап. Теперь участникам предстоит выступить также успешно на региональном этапе, потому что там больше развития и мотивации. Радует, что конкурс столько лет живет, что в нем есть как завсегдатаи, так и новые имена, с горящими глазами и желанием освещать данное направление. Мы будем и дальше продолжать историю конкурса. Ну, а там уже дорогу осилит идущий!, – поделился секретами отбора победителей директор ПАО «Ростелеком», Андрей Карташов.

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